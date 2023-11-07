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Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi - Son Dakika

Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi

Son Güncelleme: 07.11.2023 20:17

Son dakika: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı gerçekleştirildi. 12 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'e yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu PKK/KCK'ya ait 12 hedefin imha edildiğini bildirdi.

BM ANLAŞMASININ 51. MADDESİ ESAS ALINDI

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, hava harekatlarının Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda icra edildiği vurgulandı.

12 HEDEF İMHA EDİLDİ

Gara ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflere saat 18.00'de hava harekatı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Harekatla bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 12 hedef imha edildi. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."


Son Dakika: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 12 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi - Son Dakika
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