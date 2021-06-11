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Son dakika! İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti

11.06.2021 17:16
Son dakika! İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Filistinli grupların çağrısı üzerine, Nablus'un Beyta ile Beyt Decin, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum ve Ramallah'ın Silvad beldelerinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenlendi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu gösterilere gerçek ile plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla saldırırken, Filistinliler ise yollarda araç lastikleri yakarak taşlarla karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'a bağlı Beyta beldesindeki olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermiyle açtığı ateşte bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye yer verilmezken, ayrıca gerçek mermilerle yaralanan 6 Filistinlinin Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklarda yer alan bilgiye göre, hayatını kaybeden kişinin 15 yaşındaki Muhammed Said Hamayil adlı bir Filistinli olduğu ifade edildi.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ise Rafediya Devlet Hastanesine kaldırılan 6 kişi de dahil Beyta beldesinde 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilerde onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği vurgulandı.

Batı Şeria'daki olaylar hala devam ediyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika


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