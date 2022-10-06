Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı! - Son Dakika
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Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!

06.10.2022 22:59

İstanbul'daki özel bir hastanede meydana gelen olayda sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçerenköy'deki özel bir hastanenin yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Son Dakika! İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele görüntüleriyle ilgili 4 tutuklama

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4'ü, "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet" suçundan tutuklanma talebiyle, 3'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi. 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika! İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele görüntüleriyle ilgili 4 tutuklama

YAŞLI KADIN, OLAYDAN 4 AY SONRA VEFAT ETMİŞ

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali E'nin de aralarında yer aldığı 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlu olduğu öğrenildi.

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

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