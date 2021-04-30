İstanbul'dan gelen ancak köyüne gidemeyen kadını evine polis götürdü - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle köyüne gitmek için araç bulamayan kadına yardım etti.

İstanbul'dan otobüsle memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine gelen ancak evine gitmek için araç bulamayan Zeynep Dikici, otogar önünde denetim yapan polis ekiplerinden yardım istedi.

İsteğini geri çevirmeyen polisler, Dikici'yi Uluköy köyünde bulunan evine götürdü.

Dikici, kendisine yardım eden polise teşekkür etti.