26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası - Son Dakika

26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası

11.11.2020 18:51
26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası, System.String[]

Antalya'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 621 yıl hapis kararı, 1 sanıklı davada bugüne kadar verilen en ağır ceza olarak tarihe geçti.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasında karar verildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Mahmut Aydın Köksar, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu ve adalete güvendiğini söyledi. Sanık avukatları da iddiaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 20 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti. Savcı, istismarda bulunulduğu ileri sürülen 7 öğrenci için sanık hakkında beraat istedi.

REKOR CEZA

Mahkeme başkanı kararını açıklamadan önce salonda duruşmayı izleyenlere, TCK'nın hangi maddelerine göre ceza tayininde bulunduklarını açıkladı. Başkan, cezada sanığın öğretmen oluşu, eylemini birden çok tekrarlamış olmasını da dikkate alarak verilen cezanın artırıldığına dikkat çekti. Mahkeme heyeti, sanığın 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine kanaat getirerek, hiçbir indirim uygulamadan toplamda 621 yıl hapis cezası verdi. Sanık Köksar, istismarda bulunduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili beraat etti. Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten menedildiğini de açıkladı.

26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası

MAHKEME HEYETİNE TEŞEKKÜR

Karar salondaki aileler tarafından ayakta alkışlandı. Mahkeme başkanı ve heyetine ağlayarak teşekkür eden veliler, "Adaletinize kurban olayım. Sizin ellerinizden, ayaklarınızdan öpüyoruz. Bu akşam rahat uyuyacağız. Adalete olan güvenimiz arttı" diyerek teşekkür etti.

"BU ZAFERİ ÇOCUKLARIMIZ KAZANMIŞTIR"

Duruşma sonunda davayı izleyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları da basın açıklamasında bulundu. UCİM Başkanı Saadet Özkan, sanığın 621 yıl ceza aldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası

"27 çocuk içerisindeki o kahraman çocuk konuştu ve o çocuk bu ülkenin bütün çocuklarını bir istismarcıdan kurtardı. Ben o çocuğa bütün milletimiz önünde teşekkür ediyorum. Bugün 6. Ağır Ceza, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kararlarından birini verdi ve dedi ki hepimize, 'Adaleti doğru uygularsak çocukları kurtarabiliriz.' O yüzden Adalet Mülkün Temelidir yazısı bugün hepimizin gönüllerinde vuku buldu. Çocuklar yaralarını saracak. Biz istismarcıların kökünü kazıyacağız. Bu zaferi çocuklarımız kazanmıştır."

Dernek adına konuşan avukat Hilal Özlem Çağlar ise ağlayarak yaptığı açıklamasında, bugün tarihi bir karar verildiğini belirterek, "Bu kararın Antalya'dan çıkmasına çok sevindim. 27 ayrı çocuğun, 27 ayrı travmasına şahit olduk. Bir çocuk konuştu, diğerleri de konuştu. O kişi artık öğretmen değil. Öğretmenlikten menedildi. O kişi artık hayatına kaldığı yerden devam edemeyecek" dedi.

26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatı Serap Ertuğrul da davanın ilk etabını tamamladıklarını ifade ederek, "Burada bir tek eleştirimiz var. Süreli hapis cezalarında 30 yıl aşılamıyor. Aslında bu düzenleme olmasaydı, 13 mağdur yönünden her biri için en az 37 yıl hapis cezası söz konusu olacaktı. Ama süreli hapis cezaları 30 yılı aşamıyor" diye konuştu.

26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası

Mahmut Aydın, Antalya, Atama, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası - Son Dakika


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