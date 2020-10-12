Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı

12.10.2020 20:56

Son dakika: İzmir'in Çiğli ilçesinde bir depo ve araca gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.G. isimli şahsın İzmir'de ölümlerle sonuçlanan sahte alkol dağıtımını yapan kişi olduğu belirtildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin kentte ölümlere neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı olduğu belirtildi.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Kırıkkale'de 7, İzmir'de 17 kişinin sahte içkiden ölmesi sonrası Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'dan zehirlenme haberleri geldi. Mersin'de 5, İstanbul'da 1, Muğla'da 2, Aydın'da 1 kişi öldü. Cuma gününden bu yana Kırıkkale, İzmir, Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı - Son Dakika

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