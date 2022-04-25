Son dakika: Jandarma tehdit olayı için gittiği evde uyuşturucu ve silah buldu - Son Dakika
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Son dakika: Jandarma tehdit olayı için gittiği evde uyuşturucu ve silah buldu

25.04.2022 13:48
Son dakika: Jandarma tehdit olayı için gittiği evde uyuşturucu ve silah buldu

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde tehdit olayına karıştığı belirtilen şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tehdit olayına karıştığı belirtilen şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesinde ikamet eden Ü.A. isimli şahsın, S.E. isimli şahıs tarafından tehdit edildiği yönündeki şikayeti jandarmayı harekete geçirdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından S.E. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 4 gram esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.E. hakkında Tehdit ve Hakaret, 6136 SKM, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Jandarma tehdit olayı için gittiği evde uyuşturucu ve silah buldu - Son Dakika


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