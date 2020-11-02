HATAY'da motosikletle seyir halindeki iki şüpheli, jandarma ekiplerinin uygulamasını görünce ellerindeki uyuşturucu hap dolu poşeti atarak kaçtı. Şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesinde uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, üzerinde iki kişinin olduğu seyir halindeki motosikletin sürücüsünün elinde bulunan poşeti yere atarak kaçtığını fark etti. Poşet içerisinde 2005 uyuşturucu captagon hap olduğunu tespit eden ekipler, kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan araştırmayla şüphelilerin R.K. ve A.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Demirkent Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.