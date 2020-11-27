Son Dakika | Japon Kraliyet Ailesi 30 yıl sonra ilk kez halkı selamlamayacak - Son Dakika

Son Dakika | Japon Kraliyet Ailesi 30 yıl sonra ilk kez halkı selamlamayacak

27.11.2020 10:05
Son Dakika | Japon Kraliyet Ailesi 30 yıl sonra ilk kez halkı selamlamayacak, System.String[]

Son dakika haberine göre Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı, imparator ve ailesinin her yeni yılda halkı selamladığı geleneksel törenin, Covid-19 vakalarında son günlerde yaşanan artış nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı, imparator ve ailesinin her yeni yılda halkı selamladığı geleneksel törenin, Covid-19 vakalarında son günlerde yaşanan artış nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Böylece 30 yılın ardından bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Japonya'da imparator ve ailesinin her yıl 2 Ocak'ta saray balkonundan halkı selamladığı geleneksel törenin, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İmparatorluk Sarayı Ajansı tarafından bugün yapılan açıklamada, normal şartlarda binlerce kişinin katıldığı etkinliğe dair karara gerekçe olarak son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları ve risk grubundaki çoğu yaşlı insanın törene katılma ihtimali gösterildi.

30 yılın ardından bir ilk yaşandı

Bu yılın başında 2 Ocak'ta gerçekleştirilen geleneksel törende İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako diğer aile üyeleriyle birlikte, kendilerini görmeye gelen yaklaşık 70 bin kişiyi selamlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yansıyan haberlerde ise, 2021'deki törenin Covid-19 salgını nedeniyle iptal edileceği iddia edilmişti. Kararın bugün resmiyet kazanmasıyla birlikte Japonya'da 30 yılın ardından bir ilk yaşanmış oldu.

İmparatorun yeni yılda halkı selamladığı geleneksel tören, son olarak 1990 yılında İmparator Showa'nın ölümünün yasını tutmak için iptal edilmişti.

Covid-19 gelenekleri sekteye uğrattı

Japonya'da imparatorun her yıl doğum gününde halkı selamladığı bir diğer geleneksel tören de geçtiğimiz Şubat ayında salgın engeline takılmış, İmparatorluk Sarayı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Virüsün yayılma riskini göz önüne alarak, her yıl birçok kişinin yan yana katıldığı etkinliğin iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanılmıştı.

İmparatorun doğum gününde gerçekleştirilen geleneksel tören ise en son 1996'da Peru'daki Japonya Büyükelçiliği'nde yaşanan rehine krizi nedeniyle sekteye uğramıştı. - TOKYO

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Japon Kraliyet Ailesi 30 yıl sonra ilk kez halkı selamlamayacak - Son Dakika


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