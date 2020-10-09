Son dakika: Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesinin Narlıdere Köyü yakınlarında define bulmak için kaçak kazı yapan 3 şahsı yakaladı. Suçüstü yakalanan 3 şahıs gözaltına alınırken şahısların kazı esnasında kullanmış olduğu 1 adet halat, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 3 adet el feneri ve 3 adet sırt çantasına el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN