Son dakika: Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
09.10.2020 14:11
Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesinin Narlıdere Köyü yakınlarında define bulmak için kaçak kazı yapan 3 şahsı yakaladı. Suçüstü yakalanan 3 şahıs gözaltına alınırken şahısların kazı esnasında kullanmış olduğu 1 adet halat, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 3 adet el feneri ve 3 adet sırt çantasına el konuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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