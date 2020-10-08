Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi

08.10.2020 16:29
Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı (52) çıkan tartışmada öldürdüğünü katıldığı televizyon programında itiraf eden Süleyman Gürbüz (48), gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı (52) çıkan tartışmada öldürdüğünü katıldığı televizyon programında itiraf eden Süleyman Gürbüz (48), gözaltına alındı. Olayla ilgili davada tutuklu yargılanırken, 10 ay kaldığı cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gürbüz, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Gediz ilçesinde yaşayan Süleyman Gürbüz, geçen yıl ocak ayında kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı Umurbey Mahallesi 709 Sokak'taki evinde bıçakladı. Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Süleyman Gürbüz ifadesinde "Bıçağı kayınpederimin elinden aldım, koltuğun üzerine koydum. O arada kayınpederin yere düştüğünü gördüm" dedi. Gürbüz, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hakkında dava açılan Gürbüz, yargılama sürerken, 10 ay kaldığı cezaevinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Süleyman Yıldırım'ın ailesi ise katıldıkları televizyon programında olayın cinayet olduğunu ileri sürerek, damat Gürbüz'ü suçladı. CANLI YAYINDA YAŞANANLARI ANLATTIİddialara yanıt vermek için programa katılan Süleyman Gürbüz ise önce suçlamaları kabul etmedi. Kayınvalidesi Cemile Yıldırım'ın kendisine hareket ettiğini, bu nedenle tartıştıklarını iddia eden Süleyman Gürbüz, "Kayınvalidem hakaret etti. Tartışırken, kayınpeder Süleyman Yıldırım içeri girdi. Eşine yukarı çıkmasını söyledi. Kayınvalidem beni itti, yere düştüm. Bana kazma sapıyla vurdu. Yerden kalkıp, kapıya çıktım. Tartışma devam etti. Kayınpederin elinde bıçak vardı. Tutup bıçağı çevirdim. Elinden aldım, koltuğun üzerine koydum. O arada kayınpederin yere düştüğünü gördüm" dedi. Çiğdem Gürbüz ise tartışma sırasında bıçağın eşi Süleyman Gürbüz'ün elinde olduğunu belirterek, "Tartışma sırasında babam, eşim ve annemin arasındaydı. Çocukları içeri götürdüm, yeniden geldiğimde bıçak eşimin elindeydi" diye konuştu.İTİRAF ETTİ, GÖZALTINA ALINDIBunun üzerine Süleyman Gürbüz, olayla ilgili yalan beyanda bulunduğunu belirterek, kayınvalidesi Cemile Yıldırım'ı öldürmek istediğini ancak kayınpederini öldürdüğünü itiraf etti. Gürbüz, "Aslında kayınpederimi öldürme niyetim yoktu. Kayınvalidemi vuracaktım. Bıçakla kayınvalideme doğru gidiyordum. Bana çapayla vurdu. Kayınpederim Süleyman Yıldırım, kolumu tuttu. Bıçağı sağ elime alacağım derken, yere düştüğünü gördüm. Tamamen yanlışlıkla oldu. Bıçak kasığına geldi" dedi. Süleyman Gürbüz, stüdyoya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.KÜTAHYA'YA GETİRİLDİ

İstanbul'daki işlemlerinin ardından Kütahya'nın Gediz ilçesine getirilen Gürbüz, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulandı. Ardından da geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelek giydirilerek Gediz Adliyesi'ne sevk edildi.


Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi
Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi
Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi
Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi
Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi
Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi
Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi
Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi
Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi

Süleyman Yıldırım, Kütahya, Gediz, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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