Son dakika: Kaymakam Yazıcı, köy ziyaretlerinde yatırımları inceledi - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Yıldız, Davut Karakurt ve İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ile birlikte köy ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Armağan Yazıcı, Yağdığın köyü ziyaretinde Köy muhtarından mevcut olan köy sorunlarını, vatandaşların isteklerini dinledi ve en kısa sürede çözüme ulaşacağını söyledi. Yapımı tamamlanan 650 metrekare parke taşı döşeme ve mezarlık girişine kapı yapımı yerinde incelendi.

Kaymakam Armağan Yazıcı, daha sonra Tepecik Köyü, Zobu Köyü, Efeler köyü ve Çat Köylerini ziyaret ederek yapımı tamamlanan imam evi, köy konağı gibi yatırımlar hakkında muhtar ve azalardan bilgiler aldı. Yazıcı, gittiği her köyde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. - KÜTAHYA