Kazakistan'ın Almatı kentinde Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Kazakistan'ın Almatı kentinde Kurban Bayramı namazı kılındı

09.07.2022 08:50

Kazakistan'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde eda etti.

Kazakistan'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde eda etti.

Kazakistan'a 70 yıl başkentlik yapmış, ülkenin ekonomik, ticari ve kültürel merkezi konumundaki Almatı kentinde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar yerel saatle 06.00'da camilerde toplanmaya başladı.

Almatı Merkez Camisi Baş İmamı Tölebi Ospan'ın imamlığında saf tutan Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı.

Ospan, namazın ardından verdiği hutbede, bayramların İslam alemini tek vücut haline getirdiğini ifade ederek bu önemli gün vesilesiyle yardımlaşmanın ve dayanışmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Kurban Bayramı organizasyonu kapsamında Türkiye Diyanet Vakfının gönüllüsü olarak Almatı'da bulunan, "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizininin oyuncularından, yazar-oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AA muhabirine, bayram vesilesiyle Kazakistan'da olduklarını ifade etti.

Yenişehirlioğlu, bayramların Müslümanları yakınlaştırdığına vurgu yaparak "Önemli olan bu köprüleri oluşturmak ve muhabbeti yaymak ve el ele tutuşmak. Dünyamızın buna çok ihtiyacı var. Muhabbeti, merhameti ve şefkati ne kadar çok büyütürsek, ne kadar el ele tutuşursak dünyamı o kadar güzelleştireceğiz. Önemli olan insanların bu muhabbete kavuşması. İyilikleri büyütmemiz lazım. Bunu sanatçı duyarlılığıyla yapmamız lazım çünkü dünyamız gerçekten çok acımasız oldu." dedi.

Dünyanın içinde bulunduğu kaotik durumuna dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:

"Pandemi bir yandan, savaşlar bir yandan, insanların birbirini anlamaması bir yandan, ülkelerin birbirini anlamamakta direnmesi çok kötü bir durum. Oysa ki tek bir dünya var ve bu hepimizin. Bizim bu kardeşliği, bu dostluğu ve bu dünyayı korumamız lazım. Bu da ancak sevgi temelli gerçekleşebilir. El ele tutuştuğumuzda, gönül köprüleri kurduğumuzda gerçekleşebilir. Yapmaya çalıştığımız da bu."

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Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Kurban Bayramı namazı kılındı Kurban Bayramı namazı kılındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın Almatı kentinde Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kazakistan'ın Almatı kentinde Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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