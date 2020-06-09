Son Dakika: Kılıçdaroğlu - Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması
Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:38 Kaynak: AA
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