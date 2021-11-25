Gebze ve Dilovası'nda jandarma ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla söz konusu ilçelerde bulunan fabrikalarda çalışan kadınlara KADES hakkında bilgiler verdi.
KADES sistemini anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kocaeli'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika