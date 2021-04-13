Son dakika! Komandolar, saldırı için Üs Bölgesi'ne gönderilen balonu böyle imha etti - Son Dakika

Komandolar, saldırı için Üs Bölgesi'ne gönderilen balonu böyle imha etti

HAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı, Zer Tepe Üs Bölgesi'ni hedef alan teröristlerin bölgeye bir balon gönderdiğini, komandolar tarafından termal kamera ile tespit edilen balonun hemen ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mehmetçiğin hem içeride hem de dışarıda gerçekleştirdiği operasyonlarla büyük darbe yiyen terör örgütü PKK, hain amellerine ulaşmak için her türlü yöntemi denemeye çalışıyor. Mehmetçiğin aldığı tedbirleri aşamayan teröristler farklı farklı saldırı yöntemleri gerçekleştiriyor. Özellikle zorlu arazi şartlarına sahip üs bölgelerinde mini maket uçaklarla saldırmaya çalışan teröristler, bu kez de balonlu saldırı gerçekleştirmeye çalıştı. Hakkari'nin sınır bölgesinde yer alan Zer Tepe Üs Bölgesi'ni hedef alan teröristler bölgeye büyük bir balon gönderdi. Üs bölgesindeki görevli komandoların dikkati sayesinde termal kamera ile tespit edilen balon hemen ateş altına alınarak imha edildi. Balonun imha edildiği anlara ilişkin görüntülere bakıldığında hidrojen gazı olduğu değerlendirilen balon büyük bir patlama ile yere düşüyor. Zer Tepe Üs Bölgesi'ne gönderilen balonun saldırı amaçlı olarak gönderildiği değerlendiriliyor."