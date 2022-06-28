Son dakika: Tarihi eser operasyonunda bereket tanrısı olarak adlandırılan figür ve deri kitapçılar ele geçirildi

Tarihi eser operasyonunda bereket tanrısı olarak adlandırılan figür ve deri kitapçılar ele geçirildi

KONYA Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, bir şahsın evinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerince tespit edilen adrese yapılan operasyonda 7 adet sikke, 2 adet 17 sayfadan oluşan deri kaplı kitap, 1 adet bereket tanrısı olarak adlandırılan figür, 14 adet çeşitli ebatlarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taş ele geçirilerek el konuldu. Tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli şahıs hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.