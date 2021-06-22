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Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi - Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi

22.06.2021 10:43

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı. Programa dahil olan vatandaşlar, yarından itibaren randevu alabilecekler.

Ülkemizde 14 Ocak'tan bu yana devam eden aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Çin Sinovac, Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech ve Rus Sputnik aşıları ile sonbaharı rahat bir şekilde karşılamak hedefleniyor.

Bu kapsamda her geçen gün farklı meslek gruplarına aşı randevusu açıldı, vatandaşlar için yaş sınırı kademeli olarak düşürüldü. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile aşılamada 30 olan yaş sınırının 25'e düştüğünü duyurdu.

Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin."

Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi

Çin Halk Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, Sinovac, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi - Son Dakika


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