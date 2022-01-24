Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi - Son Dakika

İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında kontrolden çıkan 30 araç birbirine girdi.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURDU

İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan, 30 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.

"TİPİ BASTIRDI, GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE DÜŞTÜ"

Yolda kalan bir şoför, "Havaalanı kavşağına geldiğimizde yol tuzlanmıştı. Oraya kadar hiçbir şey yoktu. Havaalanı kavşağını geçtik, gişeleri çıktık, sallandık. Tipi bastırdı bir anda. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Otoban olduğu için kenara çekemedik arabaları. Devam etmek zorunda kaldık. İlerinin açık olduğunu düşündük. Tam rampayı geçtiğimizde, önümde bir tır makasladı. Önümdeki tır da makaslayınca ben devam etmek zorunda kaldım. 2 buçuk saattir bu şekil yolda kaldık. Arabalarımız mümkün değil yürümüyor. Karayolları açtı buraları ama tekrar kapandı tabii. İleride de zaten zincirleme kaza varmış" dedi.

İşte olay yerinden görüntüler;