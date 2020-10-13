Son dakika! Liberya'da vergi memurlarının "gizemli ölümü"ne ilişkin soruşturma - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Liberya'da Devlet Başkanı George Weah, başkent Monrovia'da İç Denetim Ajansı Direktörü Emmanuel Nyeswua ve 3 vergi memurunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Weah, ölümlerin arkasındaki sır perdesinin otopsinin ardından kalkacağını açıkladı.

Weah, Nyeswua ve 3 vergi memurunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Liberya Gelir İdaresinde çalışan bir memur 4 Ekim'de Monrovia'da trafik kazasında hayatını kaybetmiş, ertesi gün de bir araçta 2 vergi memurunun cesedi bulunmuştu.

Akabinde Liberya İç Denetim Ajansı Direktörü Emmanuel Nyeswua evinde ölü bulunmuştu.