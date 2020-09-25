Son Dakika: Madrid'in ünlü Mayor Meydanı'nın tarihi dükkanları Kovid-19 salgınında ayakta durmaya çalışıyor - Son Dakika

Son Dakika: Madrid'in ünlü Mayor Meydanı'nın tarihi dükkanları Kovid-19 salgınında ayakta durmaya çalışıyor

Son dakika haberlerine göre İspanya'nın başkenti Madrid denilince ilk akla gelen turistik yerlerden Mayor Meydanı'ndaki tarihi dükkanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal kriz karşısında ayakta kalmaya çalışıyor.

İspanya'nın başkenti Madrid denilince ilk akla gelen turistik yerlerden Mayor Meydanı'ndaki tarihi dükkanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal kriz karşısında ayakta kalmaya çalışıyor.

Kovid-19 salgınının Avrupa'da en yoğun görüldüğü kent Madrid'de mart-haziran aylarında olağanüstü hal nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan Mayor Meydanı esnafı, yaz dönemini de beklentilerin çok altında geçirdi.

Normal dönemde İspanya'da Barselona'nın ardından en fazla turist alan ikinci kent olan Madrid, geçen yılla kıyaslandığında mart ayından bu yana turist sayısında ve gelirinde yüzde 90'a yakın düşüş yaşadı.

Küba devriminin liderlerinden Che Guevara'nın kendisiyle özdeşleşen ünlü şapkasını satın aldığı "La Favorita" adlı şapka mağazasının sahiplerinden Federico Enguita, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası 125 yıllık bir aile dükkanı. Kovid-19 her yerde olduğu gibi bizim de işlerimizi tamamen kesti. Satışlarımız bir yıl öncesine göre yüzde 95 düştü. Ama bundan daha kötüsü halen önümüzü açık görmüyoruz. Çok üzücü bir durum." dedi.

Bulundukları dükkanın mülk sahibi olmalarından dolayı krize karşı şimdiye kadar direniş gösterebildiklerini kaydeden Enguita, "Herkes bizim kadar şanslı değil. Meydan ve çevresindeki birçok dükkan daha zor durumda. Turizmi, ekonomiyi, ülkeyi tekrardan aktif duruma getirmek gerek." şeklinde konuştu.

Mayor Meydanı'nda kalmayı başaran diğer bir yüz yıllık şapka mağazası "Casa Yustas"ın satış sorumlularından Virginia da "Madrid, turistik bir şehir. Özellikle burası normalde turistlerle dolan bir meydan ama şimdi bomboş. Kovid-19 öncesi normal bir günde 200 kişi dükkanımıza girerken şimdi bu sayı 20'ye indi. Zor bir dönem, satışlarımız düştü ama internet satışlarıyla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Turist gelmeyince hediyelik eşya yerine yüz maskesi satmaya başladı

"Madridsouvenirs" adlı hediyelik eşya dükkanının satış sorumlusu Sandra da salgından dolayı yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Kovid-19 bizim işlerimizde radikal bir değişime neden oldu. Toplamda 40 olan şubemizin 12'sini kapatmak zorunda kaldık. Biz, Madrid'in sembolleriyle bağlantılı hediyelik eşyalar üzerine uzmanlaşmış bir şirketiz. Ama mevcut duruma ayak uydurmak zorunda kaldık. Turist olmadığından hediyelik eşyaları kaldırıp yerine yüz maskeleri satmaya başladık. Gerçeği söylemek gerekirse ekonomi çok kötü gidiyor. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Salgın bittiğinde tekrardan esas işimiz olan hediyelik eşyaya geri döneceğiz."

İstanbul'un Taksimi ya da Ankara'nın Kızılayı gibi Madrid'in sembol yerlerinden olan ve 16. yüzyıldan kalan Mayor Meydanı'nda Kovid-19'dan dolayı konser veya panayır gibi kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi.

Son Dakika: Madrid'in ünlü Mayor Meydanı'nın tarihi dükkanları Kovid-19 salgınında ayakta durmaya çalışıyor

İspanya, Madrid, turist, Şapka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:30 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Madrid'in ünlü Mayor Meydanı'nın tarihi dükkanları Kovid-19 salgınında ayakta durmaya çalışıyor - Son Dakika

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