Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika

Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme: 24.08.2023 08:59

Son dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının başladığı açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Deprem saat 08.35'te meydana gelirken; sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk açıklamasında "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yansımadı" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Malatya İli #Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika
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