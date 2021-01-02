Son dakika haberleri! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

02.01.2021 15:05

Bir son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erhan Okçu (30) yönetimindeki 31 AFA 152 plakalı tır, Malatya- Adana kara yolunun Suçatı mevkisinde devrildi.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği sürücünün cesedi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Doğanşehir, Malatya, Adana, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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