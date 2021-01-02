Son dakika haberleri! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Erhan Okçu (30) yönetimindeki 31 AFA 152 plakalı tır, Malatya- Adana kara yolunun Suçatı mevkisinde devrildi.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği sürücünün cesedi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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