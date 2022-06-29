Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve İstanbul 'da 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 2 kilo 791 gram metamfetamin, 562 adet yeşil reçeteye tabi hap, 14.25 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar maddesi, 29 adet extacy hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, 18 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika

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