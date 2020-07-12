Son Dakika: Malatya'nın kiraz yaprağı sarması, tescillendi - Son Dakika

Son Dakika: Malatya'nın kiraz yaprağı sarması, tescillendi

Son dakika habere göre MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen 'dalbastı' kirazının yaprağından yapılan ve halk arasında 'avrat köftesi' adıyla bilinen kiraz yaprağı sarması, 1 Temmuz itibarıyla kente özgü ürün olarak tescillendi.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen 'dalbastı' kirazının yaprağından yapılan ve halk arasında 'avrat köftesi' adıyla bilinen kiraz yaprağı sarması, 1 Temmuz itibarıyla kente özgü ürün olarak tescillendi.

Özellikle Rusya'ya ihraç edilen, coğrafi işaret belgeli 'dalbastı' kirazının yaprakları ile Osmanlı Dönemi'nde padişahlara yapılan ve halk arasında 'avrat köftesi' olarak bilinen kiraz yaprağı sarması için 2019 yılında Yeşilyurt Belediyesi'nce tescil başvurusu yapıldı. Kiraz yaprağı sarması, 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanıp, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret belgesi almasıyla tescillendi.

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
'MALATYA'MIZA HAYIRLI OLSUN'

Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği (MALPADER) Başkanı Cumali Çetinkaya, "Malatya'mızın özellikle Yeşilyurt ilçesinde yetişen kendine has tadıyla bilinen meşhur dalbastı kirazımızın yaprağıyla kiraz yaprağı köftesi yapıyoruz. Müthiş bir lezzet, üzerine yaptığımız soğanlı sosu bambaşka bir tat bırakıyor. 1 Temmuz itibarıyla da kiraz yaprağı sarması tescillendi. Bu yüzden biz de çok sevindik, Malatya'mız için hayırlı olsun" dedi.

NASIL YAPILIYOR?

Malatya'da üretilen buğdayla elde edilen bulgurun yaprağa sarılmasıyla tencerede pişirilen, ayrı tencerede de kaynatılan yoğurtla birleştirilen sarma, kısık ateşte pişmesi için bekleniyor. Pişen sarma, kavrulmuş soğan ve salça eklenerek, yapılan sosun üzerine konulmasıyla sofralara sunuluyor.


Yeşilyurt, Malatya, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Malatya'nın kiraz yaprağı sarması, tescillendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 12:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:07:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Malatya'nın kiraz yaprağı sarması, tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]