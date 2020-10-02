Son dakika! Mali'de askeri cunta, yaptırımların kaldırılması için adımları hızlandırdı - Son Dakika

Son dakika! Mali'de askeri cunta, yaptırımların kaldırılması için adımları hızlandırdı

Son dakika haberler... Mali'de askeri cunta, daha önce geçiş sürecine ilişkin yayımladığı şarttaki, cumhurbaşkanı yardımcısının, cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edebileceği maddesini kaldırdı.

Son dakika! Mali'de askeri cunta, yaptırımların kaldırılması için adımları hızlandırdı, System.String[]

Mali'de askeri cunta, daha önce geçiş sürecine ilişkin yayımladığı şarttaki, cumhurbaşkanı yardımcısının, cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edebileceği maddesini kaldırdı.

Ülkede geçiş sürecinin cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve başbakanının belirlenmesinin ardından, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yaptırımları kaldırması beklenirken, cuntadan bu konuda bir adım daha geldi.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), bu kapsamda, daha önce resmi gazetede yayımladığı şarttaki, cumhurbaşkanı yardımcısının, gereken durumlarda cumhurbaşkanlığına vekalet edebileceği yönündeki maddeyi kaldırarak şartı güncelledi.

Şartın resmi gazetede yayımlanan son halinde, 7'nci maddede sadece cumhurbaşkanı yardımcısının güvenlik ve savunmadan sorumlu olduğu ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan askeri cunta lideri Assimi Goita'nın, cumhurbaşkanlığına vekalet etmesine imkan veren bu maddeye ECOWAS tepki göstermişti.

Geçiş sürecinin sivil isimlerle yönetilmesi konusunda ısrarcı olan ECOWAS, emekli kurmay albay Bah N'Daw'ın cumhurbaşkanlığına getirilmesini memnuniyetle karşılasa da cunta lideri Goita'nın sivil geçişin ana aktörlerinden biri haline gelebilme ihtimaline karşı temkinli davranmıştı.

Goita'nın gerektiğinde cumhurbaşkanı olarak da görev yapacak olması, yaptırımların kaldırılması adına yürütülen görüşmelerde pazarlık konularından biri haline gelmişti.

ECOWAS'ın yaptırımların kaldırılması için devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinde yer alan ve 18 Ağustos'tan bu yana alıkonulan isimlerin serbest bırakılmasını ve CNSP'nin feshedilmesini istediği de biliniyor.

Başta Keita hükümetinin başbakanı Boubou Cisse ve Meclis Başkanı Moussa Timbine olmak üzere tüm bakan ve önemli kademedeki isimler, hala asker tarafından tutuluyor.

Hükümetin kurulması bekleniyor

ECOWAS, Cumhurbaşkanı N'Daw'ın askeri geçmişi nedeniyle başbakanın tamamen sivil bir isim olmasını istemiş ve bu talebi asker tarafından karşılık görmüştü.

Geçiş sürecinin başbakanlığına 27 Eylül'de eski Dışişleri Bakanı Moctar Ouane getirilmişti.

Ouane'nın hükümeti en geç 29 Eylül'e kadar kuracağı duyurulsa da konuya ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Keita'nın istifasına talebiyle aylarca eylem yapan ve bu sürecin mimarı olarak adlandırılan muhalefet platformu M5 RFP'den isimlerin hükümette yer alıp almayacağı ise merak ediliyor.

Bazı kaynaklar, M5 RFP'nin öne çıkan isimlerinden kanaat önderi İmam Mahmud Diko ya da bölgedeki bir diğer kanaat önderi Nioro Şerifi ismiyle tanınan Ticani tarikatı şeyhi Muhammed Veledu Hamahullah'a (Bouye Haidara) yakın isimlerin de hükümette yer alabileceğini belirtiyor.

7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali ile sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkışı halen sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.

Abdul Kader Keita, Cumhurbaşkanı, fuat oktay, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Mali'de askeri cunta, yaptırımların kaldırılması için adımları hızlandırdı - Son Dakika

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