Son Dakika: Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın - Son Dakika

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangını başlattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üst kısmındaki bölgede yaşanan orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli S.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Terör örgütü üyeliğinden suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli S.U. sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:17 - Kaynak: AA
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