Son Dakika: Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara paketine gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Sarılar Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, oturma odasında sehpanın üzerinde sigara paketine gizlenmiş 4,12 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan M.B. hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:49 - Kaynak: AA
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