Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Hacıveliler Mahallesi'nde ikamet eden S.E. (80) evde olmadığı sırada elektrikli sobadan yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yanan ev söndürüldü.
Ev kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan ziynet eşyaları, jandarma ekiplerince S.E'ye teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika