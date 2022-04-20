Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

20.04.2022 16:35
Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Hacıveliler Mahallesi'nde ikamet eden S.E. (80) evde olmadığı sırada elektrikli sobadan yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yanan ev söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan ziynet eşyaları, jandarma ekiplerince S.E'ye teslim edildi.

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Küle dönen evde bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi Küle dönen evde bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı

Gölmarmara, Jandarma, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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