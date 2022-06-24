Son Dakika | Marmaris'teki yangının başladığı alanı hassas burnuyla "Kadro" tespit etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Marmaris'teki yangının başladığı alanı hassas burnuyla "Kadro" tespit etti

24.06.2022 18:20
Son Dakika | Marmaris'teki yangının başladığı alanı hassas burnuyla "Kadro" tespit etti

Son dakika haberler: Marmaris ilçesindeki orman yangınının başladığı alanı hassas burnuyla Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olan "Kadro"nun bulduğu bildirildi.

Marmaris ilçesindeki orman yangınının başladığı alanı hassas burnuyla Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olan "Kadro"nun bulduğu bildirildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sularında çıkan yangının başlangıç noktasını bulmak için Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Araştırma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği "Kadro" Marmaris'e getirildi.

Kadro, hassas burnu ile inceleme yaptığı bir alanda tepki verdi. Kadro'nun tepki vermesi üzere alanda inceleme yapan ekipler, şüpheli S.A'nın kimliğini sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden tespit etti.

Şüpheli tutuklanmıştı

Marmaris'teki orman yangının başlamasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. S.A, ifadesinde yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle ormanlık alanda 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkardığını itiraf etmişti.

YORUMLAR
500
Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (2) Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (2) Son dakika... Azerbaycan'ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla'ya geldi Son dakika... Azerbaycan'ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla'ya geldi
Kaynak: AA

Marmaris, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Marmaris'teki yangının başladığı alanı hassas burnuyla 'Kadro' tespit etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:39 Ümit Özdağ'dan "Acil Durum" çağrısı! Siyanür borularından birisi kırıldı, 20 ton siyanür Fırat Nehri'ne aktı
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
22:08 Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 00:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Marmaris'teki yangının başladığı alanı hassas burnuyla "Kadro" tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement