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Son Dakika | Merkel'den Afrika ülkelerine daha fazla yatırım ve Kovid-19 aşısı çağrısı - Son Dakika

Son Dakika | Merkel'den Afrika ülkelerine daha fazla yatırım ve Kovid-19 aşısı çağrısı

27.08.2021 18:53
Son Dakika | Merkel'den Afrika ülkelerine daha fazla yatırım ve Kovid-19 aşısı çağrısı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, yoksullukla anılan Afrika için daha fazla ekonomik iş birliği ve aşı çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yoksullukla anılan Afrika için daha fazla ekonomik iş birliği ve aşı çağrısında bulundu.

2017'de Almanya'nın G20 dönem başkanlığında Afrika ülkeleriyle iş birliği yapılması amacıyla hayata geçirilen "Compact with Africa" inisiyatifi kapsamında bugün başkent Berlin'de, Afrika ülkelerinin birçok devlet ve hükümet başkanının yer aldığı bir konferans düzenlendi.

Merkel, konferansta yaptığı konuşmada, Afrika'da büyük fırsatlar olduğunu ve bu fırsatları yakalamak için yatırım engellerinin azaltılması gerektiğini söyledi.

"Compact with Africa" inisiyatifinin meyvesini vermeye başladığını belirten Merkel, 2020'de diğer Afrika ekonomileri büyümedeki düşüşle başa çıkmak zorunda kalırken, inisiyatif içinde yer alan ülkelerin geçen yıl ortalama yüzde 0,1 büyüdüğünü kaydetti.

Merkel, Alman firmalarının Kovid-19 salgını nedeniyle Afrika'da yatırım planlarını askıya almak zorunda kaldıklarını anlatarak, yine de bu firmaların gelecek için yatırım planlarına sadık kaldığını dile getirdi.

Alman federal hükümetin "Compact with Africa" inisiyatifinde yer alan ülkelerde yatırımları ve reformları desteklediğini anlatan Merkel, Alman şirketlere hükümetin sağladığı yatırım fonu olanaklarını kullanarak Afrika'ya daha fazla yatırım çağrısı yaptı.

Merkel, Afrika'da mevcut ticaret ve yatırım engellerini azaltılması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Afrika'nın çok yüksek pazar potansiyeli ver ama aynı zamanda bunun daha iyi kullanılması gerekiyor." dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, ayrıca Kovid-19 aşıların dünyada adil bir şekilde dağıtılması konusunda da çağrı yaparak, şunları kaydetti:

"Her kıtada olduğu gibi Afrika'da da ekonomik toparlanma için Kovid-19 salgınının kontrol altında tutulması ve mümkünse üstesinden gelinmesi önemli. Bunun için her şeyden önce, küresel aşı üretimde bir artış ve aşıların adil bir şekilde dağıtılması gerekiyor. 2,2 milyar avro ile ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci bağışçısıyız. Ayrıca, Afrika'da aşı üretim artışı için somut desteğimiz var."

Almanya'nın Afrika ilgisi

Zengin yeraltı kaynakları ve geniş tarım arazilerine sahip Afrika ile ekonomik ve siyasi iş birliklerini güçlendirmek isteyen Almanya, bu kapsamda son dönemde bazı Afrika liderlerini sık sık Berlin'de ağırlıyor.

Başbakan Angela Merkel de Afrika kıtasındaki bazı ülkelere ziyaretler gerçekleştirerek "özel yatırımlar konusunda destek olabilecekleri" mesajı veriyor.

Öte yandan, Siemens, Volkswagen, Bosch ve Commerzbank'ın da aralarında bulunduğu 800'den fazla Alman şirketi, Afrika'da aktif olarak iş yapıyor. Alman şirketlerin kıtadaki doğrudan yatırımlarının değeri 12 milyar avro civarında bulunuyor.

Almanya'da önemli altyapı ve enerji firmalarının bulunması, Alman politikacıların elini güçlendirirken, Almanya'yı, kıtaya ilgi duyan diğer AB ülkelerinden de pozitif ayrıştırıyor

Konferansa "Compact with Africa" inisiyatifinde yer alan Mısır, Etiyopya, Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Fas, Ruanda, Senegal, Togo ve Tunus'tan devlet veya hükümet başkanları katıldı.

Angela Merkel, Almanya, Yatırım, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Merkel'den Afrika ülkelerine daha fazla yatırım ve Kovid-19 aşısı çağrısı - Son Dakika


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