Son Dakika | Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor - Son Dakika

Son Dakika | Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor

Son dakika güncel haberine göre Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor -'Lavanta fidesi dağıtım projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi Mersin'de 'Lavanta fidesi dağıtım projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor...

Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

-'Lavanta fidesi dağıtım projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi

MERSİN - Mersin'de 'Lavanta fidesi dağıtım projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 50 üreticiye 100 bin lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. 'Lavanta fidesi dağıtımı projesi' kapsamında gerçekleştirilen fide dağıtımının ilk etabı Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla Silifke'de, ikinci etabı ise Gülnar'da yapıldı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan proje kapsamında önceki yıllarda dağıtılan lavanta fidelerinden 3 bin adedinin dikimi ise Tarsus ilçesi Pirömerli Mahallesi'ndeki üreticilerden Abdullah Ateş tarafından gerçekleştirildi. Boş araziyi canlandırıp mor renklerle kuşatan Ateş'in lavanta tarlası, süslü kapısı, anı fotoğrafı köşesi ve salıncağıyla ziyaretçilere güzel hatıralar sunuyor. Ateş ailesi bir yandan da ziyaretçilere lavanta çayı, lavanta demetleri ve sıkma satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

STK temsilcileri lavanta tarlasını ziyaret etti

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kentte kadınların öncülüğünde kurulan veya faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile lavanta tarlasını ziyaret etti. Lavanta tarlasının büyüsüne kapılan ziyaretçiler, lavanta çayının tadına bakıp, demet demet lavantalardan satın aldı. Ziyaretçiler, ayrıca lavanta tarlasının görsel şölenini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Lavanta bitkisinin kırsal mahallelerdeki turizme, kadınların istihdamına ve kadın kooperatiflerine katkısını gündeme alan ziyaretçiler, ileriye dönük proje fikirlerini birbirleriyle paylaştı.

"Burada lavanta yetiştirilmesi çok güzel"

Türk Kadın Konseyi Derneği Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç, lavanta tarlası ziyaretleri sırasında lavanta çayı, lavanta demeti ve sıkma satışının yapılmasının bile ev ekonomisine katkı sunduğunu belirtti. Lavanta tarlasının görsel bir şölen sunarak kırsala renk kattığını belirten Gürağaç, "Konseyden arkadaşlarla bugün buradayız. Öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizim çevremizde böyle bir bölgenin olması ve burada lavanta yetiştirilmesi çok güzel. Bunların yağının, kurutulup satılmasının ötesinde kooperatifleşme şeklinde, kadın emeğiyle değerlendirilmesini umuyoruz. Bizim zaten konsey olarak bir kooperatifleşme projemiz var. Bu projede de daha çok bitkisel yağların üretimi ve o yağların satışıyla ilgileniyoruz. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin bunu bu şekilde düşünüp uygulamış olması mükemmel" dedi.

"Mersin'de böyle bir sektör oluşacak ve bu çoğalacak"

Ziyaretçilerden Aynur Sakuçoğlu ise lavantanın turizme önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Isparta örneği verdi. Mersin'i de ilerleyen süreçte lavanta üretiminde önemli noktalarda görmek istediklerini vurgulayan Sakuçoğlu, "Burası o kadar etkileyici ki, eminim Mersin'de böyle bir sektör oluşacak ve bu çoğalacak. Bence mavinin yanına lila, Mersin'e çok yakışmış. Bence turizm için çok güzel bir konu. Ben daha önce Isparta'da bunu deneyimledim. Isparta'daki lavanta bahçelerine gitmiştim. Orası da son derece keyifliydi ve akın akın otobüsler geliyordu" diye konuştu.

Isparta, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 04:57:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Mersin'de boş arazilere dikilen lavantalar görsel bir şölen sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]