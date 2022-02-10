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Son dakika: Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

10.02.2022 19:55
Son dakika: Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan Yıldız idaresindeki 07 GLZ 64 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Tekmen Mahallesi'nde, Recep Tayyip Yıldızdoğan'ın kullandığı 33 ZE 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yıldızdoğan ve otomobildeki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika: Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika: Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika: Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Hasan Yıldız, Otomobil, Bozyazı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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