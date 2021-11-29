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Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor - Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor

29.11.2021 21:07

Son dakika gelişmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun bir çok bölgesinde hayatı adeta felç eden fırtınaların yarın da devam edeceği açıklandı. Meteoroloji tarafından 9 il için sarı, 58 il için ise turuncu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun pek çok bölgesinde hayatı felç eden fırtınaların ardından yarın için de uyarılarını sıraladı. 30 Kasım Salı günü için 9 il için sarı, 58 il için ise turuncu uyarı verildi. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den f9 il için sarı, 58 il için ise turuncu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

RÜZGARIN HIZI 130 KM'Yİ BULDU

Meteoroloji'den yapılan uyarı şu şekilde:

"Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün (29.11.2021 Pazartesi) saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikdüzü'nde 130 km/sa, Amavutköy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 km/sa, Balıkesir BigadiçlGediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'da 101km/sa, Izmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir.

Meteoroloji'den f9 il için sarı, 58 il için ise turuncu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

YARIN DA ETKİLİ OLACAK

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir."

Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor

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Son Dakika Güncel Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor - Son Dakika
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