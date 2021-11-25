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Son dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu - Son Dakika

Son dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

25.11.2021 10:13
Son dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Meteoroloji yurdun genelinde etkisini gösterecek soğuk hava sebebiyle uyardı. Yurdun Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri yağışa teslim olurken, Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı olacak. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul'da yağış var mı?

Meteoroloji tarafından son dakika paylaşılan hava durumu raporlarına göre, Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara bugün yağışlı mı? İşte, Son dakika hava durumu!

İSTNABUL HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 25 Kasım 2021 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 13 dereceyi gösteriyor.

Son dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 25 Kasım 2021 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor.

Son dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 25 Kasım 2021 Perşembe günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 10 dereceyi gösteriyor.

Son dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
Son dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Meteoroloji, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu - Son Dakika
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