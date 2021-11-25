Son dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu - Son Dakika

Meteoroloji tarafından son dakika paylaşılan hava durumu raporlarına göre, Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara bugün yağışlı mı? İşte, Son dakika hava durumu!
İstanbul şehrinde 25 Kasım 2021 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 13 dereceyi gösteriyor.
İzmir şehrinde 25 Kasım 2021 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor.
Ankara şehrinde 25 Kasım 2021 Perşembe günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 10 dereceyi gösteriyor.
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