Son dakika! MHP'den mahalle muhtarlara ziyaret - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı ve Altıeylül İlçe Başkanlığı Yöneticileri, İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel öncülüğünde mahalle muhtarlarımıza ziyaretlerine başladılar. MHP'li yöneticiler ve Başkan Yüksel ilk programda, Altıeylül İlçesin de bulunan; Dinçlikler, 1. Gündoğan ve 2. Gündoğan mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Muhtarlar ile mahallelerinin durumu, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri ile ilgili olarak istişarelerde bulunuldu. MHP İl Başkanı Yüksel, "Sayın muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgi, nezaket ve ev sahipliği için teşekkür ederiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak muhtar ziyaretlerimizin devam edeceğini tüm Balıkesirli hemşerilerimize saygıyla duyururuz" dedi. - BALIKESİR