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Son Dakika | Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (5) - Son Dakika

Son Dakika | Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (5)

30.07.2021 01:40
Son Dakika | Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (5), System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre 80 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve Bodrum'un Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerine de sıçrayan yangın kısmen söndürülürken, ilk belirlemelere göre, yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

80 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve Bodrum'un Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerine de sıçrayan yangın kısmen söndürülürken, ilk belirlemelere göre, yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yangınla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "29.07.2201 Perşembe günü saat 14.58'te Muğla ile Milas ilçesi Kuyucak Mevkii'ndeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili detaylı bir şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" denildi.

Davut CAN- Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),


Güvercinlik, Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (5) - Son Dakika


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