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Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer, Şile'de okul açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer, Şile'de okul açılışına katıldı Açıklaması

20.09.2021 12:11
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer, Şile'de okul açılışına katıldı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz." dedi.

Bakan Özer, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından depreme karşı yenilenen Şile Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaokulu'nun, yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2020 Mart ayından itibaren tüm dünyanın daha önce deneyimlemediği bir süreçten geçtiğini ve hala geçmeye devam ettiğini, hazırlık olmadığı için ülkelerin yeni sürece adapte olmakta zorluklar yaşadığını söyledi.

Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin de eğitim sektörü olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiasıyla bu süreçte müthiş bir performans gösterdiğini ifade eden Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız." diye konuştu.

Okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini belirten Özer, şu bilgileri aktardı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim sistemi devasa bir sistem. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var. Kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemi yüz yüze eğitime maksimum düzeyde devam ettirebilmek için vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180'i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var."

Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz." dedi.

Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92'ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.

"Gençlerimiz aşıya inanıyor, aşı olmaktan geri kalmıyor"

İstanbul Valisi Ali Vali Yerlikaya da İstanbul'da 2 milyon 761 bin öğrenci bulunduğunu, 6 bin 748 okulda, 102 bin derslikte, 155 bin öğretmenin ders başı yaptığını söyledi.

İstanbul'daki son aşılanma oranlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, bir doz aşı olma ortalamasının yüzde 82,9 olduğunu belirterek, "15-18 yaş arasındaki her iki gençten biri aşılanmış. Tebrik ediyoruz. 12-15 yaş arası gençlerimiz de 60 bine ulaşmışlar. Görünen şu ki gençlerimiz eğitim öğretim hayatından geri kalmamak, sınıflarındaki o özlemleri bir daha inkıtaya uğratmamak için aşıya inanıyor, aşı olmaktan geri kalmıyor. Biz istiyoruz ki bu oranların yukarı taşıyalım." dedi.

İstanbul'da 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin kurulduğunu anlatan Yerlikaya, yürüttükleri çalışmalara ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Yaptığımız şu; 1999'dan önce İstanbul'da kaç okulumuz var? 1322 okulumuz var. Bu okullarımızın tamamında deprem etütleri yapıldı. Eğer güçlendirme ile mevcut binayı yıkmadan devam ettirebileceğimizi rapor söylüyorsa, güçlendirdik. Olmuyorsa yıkıp, yeniden yaptık.

1999 yılından önce inşa edilmiş 297 okulumuzu yıktık ve yeniden yaptık, 59 okulumuzun da yıktık yapımı devam ediyor. Önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Bunları yeniden yaparken, arazi verimliliği, gelecek nüfus ve göç sayılarına göre dizayn ettik. 356 okulu yıkıp yeniden yaptıktan sonra 5 bin 188 derslik daha fazla yaptık."

Kurdele keserek, Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaokulu'nu yeniden hizmete açan Bakan Özer ve beraberindekiler daha sonra okulun içini dolaşarak, sınıfları ziyaret eti.

Programa, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile davetliler katıldı.

Ziya Selçuk, Milli, Okul, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer, Şile'de okul açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer, Şile'de okul açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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