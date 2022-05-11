Mısır'ın Sina Yarımadası'nda silahlı bir grubun askeri kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 5 asker öldü, 2 asker yaralandı.
Mısır ordusunun resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bir askeri kontrol noktasına saldırı düzenleyen "terör" unsurlarından 7'si etkisiz hale getirildi.
Saldırıda 1'i subay 5 Mısır askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı kaydedildi.
Silahlı unsurların "tekfirci ve terörist" olarak nitelendirildiği açıklamada, 7 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen hava ve kara operasyonlarında 23 silahlı unsurun öldürüldüğü bilgisine yer verildi.
Sina Yarımadası'nda bulunan Süveyş Kanalı'nın doğusunda son olarak 7 Mayıs'ta silahlı bir grup ile askerler arasında sıcak çatışma çıkmış, olayda 11 asker ölmüş, 5 asker de yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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