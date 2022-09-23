MİT'ten başarılı operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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MİT'ten başarılı operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı

23.09.2022 10:11

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından olan Hüseyin Yıldırım'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Diğer taraftan Atilla Çiçek'in 2012 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen 2 ayrı saldırının failleri arasında yer aldığı bilgisi edinildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sınır hattında düzenlenen operasyonda, PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

9 ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

PKK üyesi iki teröristin örgütte üst düzey görev üstlendiği, aynı zamanda güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katılan hainler arasında olduğu belirlendi. Lenek kod adlı Atilla Çiçek'in 2012 yılında 6'sı asker 1'i sivil 7 kişinin şehit düştüğü bombalı saldırı ile 2020 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer aldığı öğrenildi.

ÖRGÜTÜN "SORUMLU" DÜZEYİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Atilla Çiçek'in ise Suriye ve İran'da, Hüseyin Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

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SON DAKİKA: MİT'ten başarılı operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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