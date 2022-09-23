Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sınır hattında düzenlenen operasyonda, PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
PKK üyesi iki teröristin örgütte üst düzey görev üstlendiği, aynı zamanda güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katılan hainler arasında olduğu belirlendi. Lenek kod adlı Atilla Çiçek'in 2012 yılında 6'sı asker 1'i sivil 7 kişinin şehit düştüğü bombalı saldırı ile 2020 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer aldığı öğrenildi.
Atilla Çiçek'in ise Suriye ve İran'da, Hüseyin Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › MİT'ten başarılı operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı - Son Dakika