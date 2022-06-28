İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde emniyet ekiplerince, çeşitli şüpheli ve adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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