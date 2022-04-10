Son dakika! Otomobil halk otobüsüne arkadan çaptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

VAN'da,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, sağ şeritten seyreden Büyükşehir Beledilesine ait halk otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.00'de Van- Hakkari kara yolunun Kurubaş Mahallesinde meydana geldi. Emrah Serhat Kılıç yönetimindeki 34 DGC 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şerit ihlali yapıp, Van'dan Gürpınar istakametine giden Eşref Kaya yönetimindeki 65 EN 376 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada demir yığını haline dvönüşen otomobil sürücüsü Kılıç, olay yerinde hayatı kaybedetti, otobüs sürücüsü Kaya ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralı Kaya ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.