"Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları"nın beşincisi İzmir'de yapıldı - Son Dakika

"Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları"nın beşincisi İzmir'de yapıldı

05.04.2021 13:13

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yenilenebilir enerjinin önemine işaret ederek, "Dünya 'sürdürülebilir, çevresel, insani kalkınma' diyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yenilenebilir enerjinin önemine işaret ederek, "Dünya 'sürdürülebilir, çevresel, insani kalkınma' diyor. İnsanı korumak için doğayı korumamız lazım." dedi.

TBB tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde planlanan "Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları"nın beşincisi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kentteki bir otelde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Şahin, Kovid-19 salgınına dikkati çekerek, dünyanın karşı karşıya bulunduğu bu büyük küresel sorunla mücadelede yerel yönetimlerin önemli yeri olduğunu kaydetti.

TBB'nin birlikte iş yapma modelinde öncü olduğunu anlatan Şahin, ortak sorunların konuşulması ve çözüm üretilmesinin önemine değindi.

Dünyanın gündeminde "akıllı şehir" kavramının bulunduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Kendimizi 21. yüzyılın kodlarına göre kodlamalıyız. Bu meselelerde iş birliği ve koordinasyon önemli. TBB olarak gayret içindeyiz. Bölgesel çalışıyoruz, her bölgeye ait kendine özgü kalkınma planı var. Yerel, bölgesel kalkınma, ulusal kalkınmanın en büyük katalizörü. Dünya 'sürdürülebilir, çevresel, insani kalkınma' diyor. İnsanı korumak için doğayı korumamız lazım. Bunun için yenilenebilir enerji önemli. Dünya iki şeye gidiyor, yeşil Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve bilgi ekonomisi. Bunlara kendi kurumsal kapasitemizi hazırlamamız lazım. Beşeri sermaye burada çok önemli."

Toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver de dünyanın, yükselen nüfusa bağlı ihtiyaçlarının değişerek arttığını vurguladı.

Bu ihtiyaçların ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olmasını zorunlu kıldığını anlatan Suver, bunu tehdit eden salgın ve doğal afetlere karşı birlikte mücadele vermek gerektiğini dile getirdi.

Suver, son zamanlarda doğaya dönme eğilimi yaşandığını kaydetti.

Daha önce köyle irtibatı bulunmayan, şehirdeki olumsuz şartlardan dolayı doğaya dönen ve köyde üretim yapan bir kesim olduğunu belirten Suver, şehirden belli bir birikimle ayrılan bu kesimin atıl arazilerin tarıma, ekonomiye kazandırılmasını sağlayabileceğini söyledi. Suver, Ege Bölgesi'nin de doğası ve iklimiyle bu eğilime karşılık verebilecek özelliğe sahip olduğunu vurguladı.

"Bakanlık olarak bölgesel kalkınmanın en önemli aktörlerindeniz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, video konferansla yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınmanın önemli bileşenlerinin iyi altyapı, yetişmiş insan gücü, yatırımların teşviki, yatırımcıların kullanabileceği merkezler ve yerel yönetimler olduğunu belirtti.

Bölgesel kalkınmada çekim merkezi illerin rolüne dikkati çeken Dönmez, "Mesela Gaziantep kalkındıkça etrafındaki iller kalkınıyor. Bölgesel kalkınma açısından amiral gemilere ihtiyacımız var. Bakanlık olarak bölgesel kalkınmanın en önemli aktörlerindeniz. Büyümemizi sürdürülebilir kılmayı, ürünlerimizi katma değerli hale getirmeyi hedefliyoruz. Katma değerli üretim, teknoloji odaklı girişim ve sürekli inovasyonu başarırsak dünyada söz sahibi oluruz." diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de salgının dünyayı acımasızca sömüren kapitalizm, doğal kaynakların istismar edilmesi gibi konularda durup düşünme fırsat verdiğini kaydederek, "Bu durumun bizi yeniden insani çizgiye çekeceğini umut ediyorum." dedi.

Yerel kalkınmanın önemini iyi bildiğini belirten Köşger, belediye başkanlarından kurdukları şehre kendi vicdanını, insanlıklarını, köklerini de katmalarını, şehirlere ruh üflemelerini beklediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kentte son 2 yılda yangın, deprem, sel, tsunami, hortum, salgın gibi zorlukları yaşadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini anlatarak, "Bu süreçte gördük ki belediyecilik yol, su, altyapı, park, bahçeyle sınırlı değil. Vatandaşlarımızın belediyelerden çok daha büyük beklentisi var. Yerel yönetimleri, en yakınındaki birinci kamu kurumu olarak kabul ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından çeşitli konuların ele alınacağı oturumlara geçildi.

Toplantıya İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın'daki belediyelerden başkan ve yöneticilerin yanı sıra akademisyenler, kalkınma ajansları temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları nın beşincisi İzmir'de yapıldı
Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları nın beşincisi İzmir'de yapıldı
Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları nın beşincisi İzmir'de yapıldı
Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları nın beşincisi İzmir'de yapıldı

Fatma Şahin, Türkiye, Pandemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın beşincisi İzmir'de yapıldı - Son Dakika


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