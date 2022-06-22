Son dakika! Polisten kaçan ve kaza yapan uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Polisten kaçan ve kaza yapan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

22.06.2022 09:41
Son dakika! Polisten kaçan ve kaza yapan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yere döktükleri 1 kilo uyuşturucu madde ve bir miktar para ile yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yere döktükleri 1 kilo uyuşturucu madde ve bir miktar para ile yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Aydın'ın Köşk ilçesine yüklü miktarda metamfetamin maddesi sevkiyatı yapacağı öğrenilen aracın, "Dur" ihtarına uymaması üzerine kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Ekiplerden kaçmaya çalışan şüpheliler İzmir Bulvarı üzerine geldiği sırada sivil polis aracı ile başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. Kaza yapan aracın içinden çıkan 3 şüpheli, ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. Yaya olarak devam eden kovalamacada şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, araç içerisinde ve sokak üzerinde yapılan aramalarda yere döktükleri 1 kilo 246 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin190 TL, 140 Euro ve 20 İsviçre frangı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan O.D., M.S., Ö.S. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Balık halindeki baca yangını korkuttu Balık halindeki baca yangını korkuttu Son dakika haberi! Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola atan 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi! Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola atan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Polisten kaçan ve kaza yapan uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Polisten kaçan ve kaza yapan uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika
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