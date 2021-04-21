Son dakika politika: Bakan Muş, göreve başladı - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı görevine atanan Mehmet Muş , düzenlenen devir teslim törenin ardından görevine başladı.

Meclis'teki yemin töreninin ardından Ticaret Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Bakanlık görevini Ruhsar Pekcan'dan devralan yeni Bakan Mehmet Muş, yaptığı konuşmada, Pekcan'ın bakanlıkta yaptığı önemli icraatları çok iyi bildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte de kendisinin deneyimlerinden bilgi ve birikimlerinden istifade edeceklerini söyledi. Bakan Muş, "Esnafıyla, ihracatçısıyla, iş insanı ve emekçisiyle Türkiye'nin geleceğine yön verecek 2023 vizyonumuza katkı sunacak bir bakanlığa atanmış olmak benim için büyük bir gurur vesilesi olmuştur. Bu milletin bir evladı olarak ülkenin bakanlık mevkiine hizmet etmek benim için şereftir. Milletimizin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinci içerisindeyiz. Bize düşen görev teslim aldığımız bu başarı çıtasını daha da yukarılara taşımaktır. Üreten, büyüyen istihdam yaratan, daha çok ihracat yapan Türkiye vizyonumuza katkı sunmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

'BU BAKANLIK ESNAFIMIZIN, İHRACATÇIMIZIN BAKANLIĞIDIR'Bakanlığın görev alanındaki konuları başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm sosyal paydaşlarla istişare süreçlerini işleterek yürüteceklerini söyleyen Bakan Muş, iş insanları ve esnafa şöyle seslendi: "Bu bakanlık sizin bakanlığınızdır. Bu bakanlık esnafımızın, ihracatçımızın, iş insanımızın, girişimcimizin, dürüst tüccarımızın bakanlığıdır. Tıpkı görevi devraldığım bakanımızın bugüne kadar yaptığı gibi onların sorunları için bize gelmesini beklemeyeceğiz, biz onlara gideceğiz. Esnafımızın derdini onun yanına giderek, çayını içerek yerinde dinleyeceğiz. Bakanlığımızın görev alanına giren yetkiler çerçevesinde yatırım ortamının hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısından iyileştirilmesi için atılan adımları çoğaltacağız."'İHRACATÇIMIZ ÇOK ÖNEMLİ'Bakan Muş, kurallı serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaret ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "İhracatçımız bizim için çok önemli. Biz biliyoruz ki bir ülkenin ekonomik gücünün en temel göstergelerinden birisi ihracat kapasitesidir. İhracat dış ticaret açığımızı kapatması, ülkemize sermaye akışının sağlanması ve bütün sektörleri harekete geçirmesi açısından önemlidir. Ekonomik bağımsızlığımızın temeli de ihracat gücünden kaynaklanmaktadır. Küçük esnafimızı da asla unutmayacağız. Hedefimiz adil rekabet şartlarını sağlayarak küçük esnafimızı daha da büyütmek olacak" dedi.Görevi devreden Pekcan ise görevde kaldığı 33 ay boyunca yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Pekcan, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, görevi devralan Muş'un bayrağı çok daha iyi noktaya getireceğini söyledi.- Ankara