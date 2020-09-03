Son dakika politika: Başkan Deniz: "Malazgirt'te milyonluk yatırımlar yapılıyor" - Son Dakika

Son dakika politika: Başkan Deniz: "Malazgirt'te milyonluk yatırımlar yapılıyor"

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, Cumhurbaşkanı sayesinde ilçenin milyonluk yatırımlarla tanıştığını söyledi.

Son dakika politika: Başkan Deniz:

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, Cumhurbaşkanı sayesinde ilçenin milyonluk yatırımlarla tanıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi ilçeye sahip çıktığı dört yıl içerisinde milyonluk yatırımlarla kentin modern bir görünüme kavuştuğunu dile getiren AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, 2020 yılının Malazgirt için unutulmaz bir yıl olduğunu kaydetti. Deniz, "Cumhurbaşkanımız her yıl ilçemize geliyor. İlçemizin tarihine sahip çıkıyor. Yıllardır ilçeye yapılmayan hizmetlerin gelmesi için tüm bakanlıklara talimatlar vererek çok şükür birçok milyonluk yatırımın ilçemize gelmesine vesile oldu. Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanı önündeyiz. 4 yıl önce Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla yaklaşık iki bin 200 dönümlük Danişment Gazi Mahallesi'nde yer alan alanımız, 'Milli Park' alanı ilan edildi. Şu ana kadar 3 etap olarak çalışmalar yapıldı. 3. etap içerisinde ihata duvarları, tören alanı, namazgahımız olsun, ondan sonra millet bahçemiz, yeşillendirme peyzaj çalışmaları yapıldı. Allah'ın izniyle yaklaşık bir kilometrelik yürüyüş yolu yapılacak. Tören alanının hemen sol tarafında da hipodrom alanı yapılacak. Yapılacak hipodrom alanında etno sporlarının yapılacağı alanlar oluşacak. Geleneksel sporlar, geleneksel atlı okçuluğun yapılacağı alanlar oluşturulacak. Obalar oluşturulacak. Allah'ın izniyle Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde etkinlikler Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek. İnşallah gelecek yıl çok daha coşkulu güzel bir şekilde Malazgirt Zaferi kutlanacaktır" dedi.

Başkan Deniz, Malazgirt- Ahlat çevre yolunun trafiğe açıldığını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanlığımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz. Çok kısa süre içinde kamulaştırması yapılıp, Malazgirt çevre yolu trafiğe açıldı. Tabi Malazgirt bundan sonra Ağrı'dan, Bitlis'ten gelen araçlar bu çevre yolunu kullanacaklar. Malazgirt trafiği rahatlamış olacak. Bu yol yüz milyonlarca liraya mal olan bir çevre yolu oldu. İlçemiz için çok büyük bir yatırım, çok büyük bir proje, ilçemizin ileride gelişmesi noktasında altyapı çalışmaları ile birlikte en büyük yatırımlarından birisidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Deniz, daha önce at yarışı alanı olarak bilinen 105 dönümlük alanın 35 dönümünün Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis edildiğini ifade ederek, "70 dönümlük kısmı da Alparslan Üniversitesine bağlı fakülte binası yapılması noktasında tahsis edildi. Zaten bizim üniversite binası şu anda yatırım programında yer almaktadır. Allah'ın izniyle bizim üniversite binamızın yapımına seneye başlanılacaktır. Selçuklu mimarisi ile çok güzel bir bina programdadır. Şu anda bulunduğumuz bina da bizim Kredi Yurtlar Kurumu binamızdır. Yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırım. Türkiye'de bu tip bir proje şu anda yok. Yani Kredi Yurtlar Kurumu 5 yıldızlı otel statüsündedir ve yaklaşık 500 kişiliktir. Kışın üniversite öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumu olarak tahsil edilecek. Yaz aylarında ise gençlik merkezi ve gençlik kampı olarak kullanılacak. İlçemize gelecek misafirlerimizi ağırlayacağımız çok lüks bir mekan oluşacak. Bu da ilçemize hayırlı olsun. Tekrardan emeklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm bakanlıklarımıza, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'e, Muş Valimiz İlker Gündüzöz'üne, İlçe Kaymakamız Emre Yalçın'a, Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a ve bu büyük projelerin ilçemize gelmesini sağlayan herkese sonsuz sevgiler ve saygılar" şeklinde konuştu. - MUŞ

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malazgirt, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Başkan Deniz: 'Malazgirt'te milyonluk yatırımlar yapılıyor' - Son Dakika


Son Dakika

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