Son dakika politika: CHP'li Ağbaba'dan İçişleri Bakanlığının ek Kovid-19 tedbirleri genelgesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika politika: CHP'li Ağbaba'dan İçişleri Bakanlığının ek Kovid-19 tedbirleri genelgesine tepki Açıklaması

Son dakika politika haberi: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığının ek genelgesine ilişkin, "100 binlik üye festivaline, yüzlerce kişinin katıldığı düğüne, çay dağıtım mitinglerine izin veren iktidar, pandemiyle mücadelede çözümü STK'leri, meslek örgütlerini susturarak bulmaya çalışıyor.

Son dakika politika: CHP'li Ağbaba'dan İçişleri Bakanlığının ek Kovid-19 tedbirleri genelgesine tepki Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığının ek genelgesine ilişkin, "100 binlik üye festivaline, yüzlerce kişinin katıldığı düğüne, çay dağıtım mitinglerine izin veren iktidar, pandemiyle mücadelede çözümü STK'leri, meslek örgütlerini susturarak bulmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının bugünden itibaren 1 Aralık'a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ile kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikleri erteleyen ek genelgesine değinerek, virüsün bahane edilerek muhaliflerin susturulduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yeni bir çığır açtığını belirten Ağbaba, "100 binlik üye festivaline, yüzlerce kişinin katıldığı düğüne, çay dağıtım mitinglerine izin veren iktidar, pandemiyle mücadelede çözümü STK'leri, meslek örgütlerini susturarak bulmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, AK Parti'nin salgın sürecinde virüsle mücadele etmek yerine baroları bölen, sosyal medyayı kısıtlayan yasalar çıkardığını, Türk Tabipler Birliğini kapatmakla tehdit ettiğini ve meslek odalarını sürekli hedef aldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Kadın cinayetlerinin pik yaptığı dönemde İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtı. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen Kobani davasını yeniden gündeme getirdi. Basının üzerindeki baskıyı daha da artırdı, muhalif ekranları kararttı. Alenen ülkenin en yüksek yargı kurumu olan Anayasa Mahkemesini kapatmaktan söz etti.

AKP etkinliklerinde ortaya çıkmayan virüs, milli bayramların yasaklanmasına kılıf olarak sunuldu. Milyonlarca işçiyi ve esnafı, yanlış ve anlık tedbir kararlarıyla açlığa mahkum etti. Sözün özü saray koronavirüsten bir OHAL yaratarak yeni bir faşizm türetti. AKP, parti etkinliklerinde, mitinglerinde bulaşmayan bir virüs keşfetti. Öyle bir virüs ki sadece milli bayramlarda ve STK'lerin her türlü tedbiri alarak yaptığı etkinliklerde bulaşıyor."

"Koronadan daha tehlikeli hale gelmiştir"

Sağlık Bakanlığının "fiziksel mesafe korunamaz" gerekçesiyle erteleme kararı almasını da eleştiren Ağbaba, Bilim Kurulu'nun hasta-vaka ayrımının ayyuka çıkmasıyla bilimsel kurul olmaktan çıkıp hükümetin onay kurulu haline geldiğini savundu.

Ağbaba, açıklamasına şöyle devam etti:

" Giresun'da halkın üzerine keyif çayı fırlatılırken sadece vatandaşı uyaran bu kurul, her türlü önlemi alarak etkinlik yapan demokratik kitle örgütleri söz konusuyken mesafeyi hatırlıyor. Biz, CHP olarak tedbirlere değil anlık olarak alınan siyasi kararlara karşıyız. Bu genelgeyle yasalara göre ekim ayında yapılması gereken baro seçimleri de ertelenecek ve bir genelgeyle yasa açık şekilde kadük hale getirilecek. 'Koronavirüsle mücadele' diyerek anayasa, yasalar ve insan hakları, iktidarın istediği şekilde bertaraf edilebilecek. Bu zihniyet, ülkemiz ve demokrasimiz açısından koronadan daha tehlikeli hale gelmiştir."

Sivil Toplum Kuruluşları, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, İktidar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: CHP'li Ağbaba'dan İçişleri Bakanlığının ek Kovid-19 tedbirleri genelgesine tepki Açıklaması - Son Dakika


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