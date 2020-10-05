Rus Savaş gemileri Akdeniz'e iniyor - Son Dakika

- Rus Savaş gemileri Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü ile 842 borda numaralı anti sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü ile 842 borda numaralı anti sabotaj botu saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemiler, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait gemilere, Çanakkale Boğazı'nı geçişleri sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.