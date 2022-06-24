Son dakika haber! Rüşvet iddiasıyla tutuklanan CHP'li eski belediye başkanı tahliye oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Rüşvet iddiasıyla tutuklanan CHP'li eski belediye başkanı tahliye oldu

24.06.2022 20:44

Son dakika haberi: Rüşvet iddiasıyla tutuklanan CHP'li eski belediye başkanı tahliye oldu Kırklareli'nde rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy eski Belediye Başkanı Ender Sevinç ile İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş tahliye oldu.

Rüşvet iddiasıyla tutuklanan CHP'li eski belediye başkanı tahliye oldu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy eski Belediye Başkanı Ender Sevinç ile İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş tahliye oldu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kalmıştı. Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç ve Tolga Ö. tutuklanmıştı. Aynı soruşturma çerçevesinde İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş'da tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianame de Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç,, İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve esnaf Tolga Ö. ve tutuksuz 9 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istenmişti.

Bu gün soruşturma çerçevesinde duruşma yapıldı. Yapılan duruşmada Mahkeme heyeti, dosya delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve Tolga Ö'yü adli kontrol şartı ile yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla sanıkların tahliye edilmesine karar verdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Rüşvet iddiasıyla tutuklanan CHP'li eski belediye başkanı tahliye oldu - Son Dakika

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