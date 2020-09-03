Son Dakika | Saadet Partili Karaduman: "İdamı değil, adalet meselesini konuşmalıyız" - Son Dakika

Son Dakika | Saadet Partili Karaduman: "İdamı değil, adalet meselesini konuşmalıyız"

Son dakika haberi: Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, idamı değil, adalet meselesini konuşmaları gerektiğini söyledi.

Son Dakika | Saadet Partili Karaduman:

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, idamı değil, adalet meselesini konuşmaları gerektiğini söyledi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz'da korona testinin pozitif çıkması üzerine kaldırıldığı hastanede 12 gün tedavi gördüğünü belirterek, şimdi sağlığına yeniden kavuştuğunu anlattı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının, açıklanan verilerin çok ötesinde olduğunu iddia eden Karaduman, "İktidar mensupları, yaşanan bu hadiselerle beraber frene basmak yerine, ne hazindir ki gaza basmayı tercih etmiştir. Bu salgın sürecinde bilim adamlarına kulak verilmesi gerekirken, iş adamlarına kulak verilmiştir. Gelinen noktada politikalar, ekonomik kaygılar neticesinde geliştirilmiş ve salgınla mücadele yeterince uygulanamamıştır." diye konuştu.

Karaduman, iktidarın salgınla mücadelede "sınıfta kaldığını", bu sorun karşısında ciddi bir mücadele vermesi gerektiğini savundu.

Giresun'daki sel felaketinin "kader" olarak değerlendirilemeyeceğini kaydeden Karaduman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeyi yönetenler sadece taziye mesajlarıyla bölgede vinçlerin üzerinde verdikleri pozlarla bu sorundan kurtulacaklarını zannediyorlarsa, kesinlikle yanılıyorlar. Dere yataklarını ranta açacaksınız, köprüleri yenilemeyeceksiniz, menfezleri iyileştirmeyeceksiniz, kepçeler, vinçler üzerinden poz vereceksiniz, bütün bunların doğal bir afet olduğuna insanları inandırmaya çalışacaksınız. Bunun kabul edilebilmesi asla mümkün değildir. Deniz sahillerini dolduracağınıza, dere yataklarını ranta açacağınıza, yaylalara çimento dökeceğinize, doğaya kulak vermiş olsaydınız, bu sorunların hiçbirini yaşamamış olacaktık. İktidarın yapması gereken, doğayı değil, rantçıları ıslah etmek olmalıdır."

Türkiye'deki işsizliğin arttığını dile getiren Karaduman, İŞKUR tarafından 2018'de bir sınav yapıldığını, mülakat sonuçları açıklanmadan atamaların gerçekleştiğini, insanların emeklerinin heba edildiğini savundu.

Karaduman, mülakat adı verilen sınavların "siyasi kadrolaşma"nın zemini haline getirildiğini ileri sürerek, yeni üniversiteye başlayan gençlerin bile büyük bir umutsuzluk içinde eğitimine devam ettiğini söyledi.

"Ülkenin gerçeklerini örtbas etmek amaçlı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Karaduman, ülkenin en büyük probleminin ekonomi olduğunu, gündemi manipüle edecek bütün meselelerin, hakikati ve ülkenin gerçeklerini örtbas etme amacı taşıdığını iddia etti.

Saadet Partisi olarak çocuklara ve kadınlara dönük istismarın sonuna kadar karşısında olduklarını belirten Karaduman, "Ama bugün bu süreçlerin her geçen gün daha çok artmasının sebeplerini araştırmadan, her geçen gün ülkemizde hem kadınlara hem çocuklara dönük istismarın artan sebeplerini araştırmadan, sadece idamla bu işin çözüleceğini iddia etmek, meselenin hakikatini görmemektir, meselenin hakikatini örtbas etmektir. Türkiye'de, zaten hukukun rafa kaldırıldığı insanlarımızın sadece yüzde 25'inin hukuka güveninin olduğu bir ülkede idam meselesi, bir cinayet meselesidir. Bugün ülkede konuşmamız gereken şey, idam meselesi değil, adalet meselesidir. Ülkede adalet tesis edilmeden, hukukun üstün sayılacağı bir ülke inşa edilmeden, hukuk karşısında herkesin eşit kabul edilebileceği bir ülke olmadan idam meselesini tartışmak, bu ülkenin geleceği için olumlu bir netice asla vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | Saadet Partili Karaduman: 'İdamı değil, adalet meselesini konuşmalıyız' - Son Dakika


Son Dakika

Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti 30 metre yükseklikten atlayarak intihara kalkışan kadın ağır yaralandı Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası İlk kez A Milli Takım'a çağrılan Mert Hakan Yandaş, Macaristan maçına 11'de başladı Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Son dakika: Türkiye ve Yunanistan, çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı Galatasaray'ın stoperi Luyindama, toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı
17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş         
16:53
Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi         
16:17
Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
16:11
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor         
15:15
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
Erdoğan'ın sinyallerini verdiği Erdoğan'ın sinyallerini verdiği "avukata meslekten çıkarma" cezası için AK Parti'de çalışmalar başladı         
10:44
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin         
09:14
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak         
08:40
Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor         
08:33
Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti         
05:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 22:04:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Saadet Partili Karaduman: "İdamı değil, adalet meselesini konuşmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei